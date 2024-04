video suggerito

Ultimo giorno di ricerca nel lago d’Iseo per Chiara Lindl: sarà posata una lapide in sua memoria Oggi termineranno le ricerche di Chiara Lindl, la ventenne scomparsa lo scorso anno nel lago d’Iseo. Nel caso in cui non dovesse essere trovata, i genitori reputeranno il lago la sua tomba. Hanno quindi deciso di posizionare una lapide dove, ogni anno, si svolgerà una commemorazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi, lunedì 15 aprile, è stata l'ultima giornata di ricerche nel lago d'Iseo (Brescia) per Chiara Lindl. La ragazza di vent'anni è scomparsa l'1 settembre 2023: è caduta da un gommone, mentre era in compagnia di alcuni amici, e non è più riemersa. I soccorritori, per un anno, hanno scandagliato le acque senza però mai trovarla.

Il punto in cui è stata fiutata Chiara

Le nuove ricerche sono iniziate lo scorso 12 aprile e sono state finanziate dai genitori della giovane, anche attraverso una raccolta fondi. Questa mattina, intorno alle 7, i volontari del Garda e del Soccorso Sebino erano già attivi nelle operazioni.

Sono stati utilizzati anche i cani molecolari arrivati da Monaco di Baviera e i robot. Giovedì sono stati impegnati nella zona tra Lovere, Pisogne e Costa Volpino. Fino a oggi, in tutti i punti, sono stati trovati solo tronchi o rami. Ieri mattina, domenica 14 aprile, gli animali hanno fiutato un punto in un'area vicina alla foce dell'Oglio.

Precisamente a una profondità tra i cinquanta e gli ottanta metri tra Pisogne e Pizzo di Costa Volpino.

La lapide in sua memoria

I genitori hanno specificato che, nel caso in cui Chiara non dovesse essere trovata entro stasera, reputerà il lago una tomba. Come riportato dal quotidiano Il Giorno, hanno concordato con il sindaco di Pisogne di poter posizionare una lapide in memoria della figlia. L'obiettivo sarà quello di celebrarne il ricordo ogni anno.

Nel frattempo prosegue l'inchiesta della Procura per omicidio colposo a carico della giovane che al timone della barca quando la ventenne è caduta. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, quel giorno i ragazzi che si trovavano sul motoscafo erano tutti ubriachi tranne il figlio del proprietario che però non era alla guida.