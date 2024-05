video suggerito

Uccise un uomo davanti a moglie e alle figlie, condannato a 21 anni: Alessandro Patelli portato in carcere Alessandro Patelli, 22 anni, è stato condannato a 21 anni di carcere per l'omicidio di Marwen Tayari avvenuto nel 2021. Ieri i carabinieri lo hanno trasferito in carcere.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di ieri, giovedì 23 maggio, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bergamo hanno arrestato Alessandro Patelli, il ragazzo di 22 anni, originario e residente a Bergamo che è stato condannato il 9 aprile scorso per l'omicidio diMarwen Tayari, avvenuto l'8 agosto 2021 in via Novelli. Ieri è stato infatti eseguito l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura.

Il delitto è avvenuto l'8 agosto 2021 intorno alle ore 13. Tayari, 34enne, stava mangiando un panino seduto a bordo del marciapiede con la compagna – una 36enne – e le figlie di due e dodici anni. In quello stesso momento, il 22enne stava rientrando a casa. Il ragazzo ha urtato una delle minori. Il padre delle piccole gli ha intimato di stare più attento.

Il giovane è salito nella sua abitazione e, una volta sceso, ha avuto una discussione con la vittima. Il litigio è poi culminato in una colluttazione: i due sono finiti a terra e, in quella fase, Patelli ha colpito mortalmente il 34enne. Il ragazzo, infatti, ha estratto un coltello a farfalla e lo ha accoltellato per sei volte. Il 22enne è stato arrestato e condannato a ventuno anni di reclusione. La sentenza è stata confermata lo scorso aprile dalla Corte di Cassazione.

Il ragazzo si trovava però agli arresti domiciliari. La sentenza ha stabilito il suo trasferimento in carcere. Ieri i militari lo hanno prelevato da Ponteranica (Bergamo) e lo hanno trasferito alla Casa Circondariale di Bergamo.