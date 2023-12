Uccide e bruciò il cadavere di Sabrina Beccalli: Alessandro Pasini condannato a 18 anni e 8 mesi Alessandro Pasini è stato condannato a 18 anni e 8 mesi di carcere per l’omicidio di Sabrina Beccalli, uccisa a Ferragosto 2020 a Crema. Il suo corpo è stato bruciato insieme alla sua automobile.

A cura di Ilaria Quattrone

Sabrina Beccalli e Alessandro Pasini

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 18 anni e 8 mesi di carcere per Alessandro Pasini, l'uomo di 48 anni, che è stato ritenuto responsabile dell'omicidio di Sabrina Beccalli. La 39enne, mamma di un ragazzino di 15 anni, è stata uccisa a Crema e il suo corpo è stato caricato sulla sua automobile, alla quale il 48enne ha dato fuoco.

Pasini, amico di Beccalli, è stato condannato per omicidio volontario e distruzione di cadavere. Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso presentato contro la sentenza di secondo grado.

Sabrina Beccalli

La dinamica dell'omicidio di Sabrina Beccalli

Il delitto si è consumato all'alba di Ferragosto 2020. I due si erano dati appuntamento nell'abitazione dell'ex compagna di lui in via Porto Franco che si trova nel quartiere San Bernardino. L'ex fidanzata, al momento dei fatti, si trovava in vacanza: l'uomo però aveva ancora le chiavi di casa sua. In quell'occasione, il condannato e la vittima hanno consumato cocaina. Intorno alle 5 del mattino, un residente della zona ha sentito l'urlo di una donna.

Alessandro Pasini

È in quel momento che Pasini con il manico di una roncola ha sferrato un colpo violento a Beccalli: le ha causato un'emorragia. Alle 5.18, ha poi caricato il cadavere sull'auto di lei che era stata parcheggiata sotto casa. Arrivato sotto la via del suo appartamento, è salito su uno scooter e ha riempito una tanica di benzina. Ha poi eliminato con il detersivo le macchie di sangue, che comunque i Ris hanno rilevato.

Subito dopo l'omicidio, è andato in trattoria a mangiare: in quel locale si è poi presentato altre due volte. In serata, ha portato il veicolo della donna con il cadavere a Vergonzana. Dopo le 22, lo ha trasferito in mezzo ai campi e ha appiccato l'incendio. È poi rientrato a Crema. Dopo il rogo, sono partite le indagini sulla scomparsa di Beccalli. All'epoca dei fatti, quando la Fiat Panda è stata trovata nelle campagne distrutte dalle fiamme, un veterinario aveva affermato che i resti trovati appartenevano a un cane. In realtà, erano della 39enne.

L'iter processuale nei confronti di Alessandro Pasini

Il giudice dell'udienza preliminare di Cremona ha condannato Pasini a 6 anni per la distruzione del cadavere e il danneggiamento della vettura e lo ha assolto per l'accusa di omicidio. La Corte d'Appello di Brescia ha poi ribaltato la sentenza condannandolo a 18 anni e 8 mesi. Sentenza che è stata poi confermata dalla Corte di Cassazione.