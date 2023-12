Trovato un cadavere nel Ticino, è il corpo di un uomo: si indaga Nel pomeriggio di ieri, sabato 9 dicembre, è stato trovato un cadavere nel Ticino: si tratta di un uomo. Non si conosce la sua identità né la causa della morte.

Nel pomeriggio di ieri, sabato 9 dicembre, è stato trovato un cadavere sulla riva del Ticino a Pavia. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e gli operatori sanitari del 118. Questi ultimi non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Gli investigatori hanno svolto tutti gli accertamenti del caso e stanno cercando di capire chi sia la vittima.

Il cadavere trovato da alcuni canottieri

Sulla base di quanto scoperto fino a questo momento, il ritrovamento è avvenuto nella zona del Borgo Basso e precisamente in via Milazzo. Alcuni canottieri del Cus (Centro universitario sportivo), intorno alle 17 di ieri, stavano remando in quel tratto di fiume quando hanno visto un corpo. Hanno subito dato l'allarme. I vigili del fuoco lo hanno recuperato: la vittima indossava una felpa e un paio di jeans, ma non aveva con sé i documenti personali.

Si cerca di risalire all'identità della vittima

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) della Lombardia ha inviato gli operatori sanitari del 118 che ne hanno dichiarato il decesso. Gli investigatori sono a lavoro per cercare di capire cosa possa essere successo: sembrerebbe che l'uomo sia morto qualche giorno fa. Al momento gli agenti della polizia scientifica non hanno trovato segni di una morte violenta.

È possibile che l'uomo fosse lì per una passeggiata che abbia avuto un malore. Gli investigatori stanno cercando di capire chi sia la vittima: in primis stanno vagliando le denunce di scomparsa, ma per il momento non è emerso alcun dettaglio. Il corpo sarà sottoposto ad accertamenti autoptici in modo da capire quando sia morto e cosa possa averne procurato il decesso.