Trovato un cadavere in un canale nel Bresciano: a dare l’allarme un passante

A cura di Giorgia Venturini

Tragica scoperta nella mattinata di oggi 16 novembre poco prima delle 7. A Lonato, in provincia di Brescia, il cadavere di un uomo è stato trovato in un canale vicino a via Bolognina. A dare l'allarme è stato un passante che si è accorto del cadavere proprio mentre stava camminando vicino al canale.

In poco tempo sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Per l'uomo non c'è più nulla da fare: non sono serviti i tentativi di rianimarlo da parte del medico. I carabinieri di Desenzano ora sono al lavoro per cercare di capire quanto accaduto. Al momento non si esclude nessuna pista investigativa: tra le ipotesi principali quella che si sia trattato di un gesto estremo. Al vaglio tutte le ipotesi.