Trovato senza vita in casa, era morto da due mesi: ad accorgersene sono stati i vicini Dramma della solitudine a Como, quando in un appartamento di via Brambilla i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di un uomo senza vita: era riverso sul letto, in avanzato stato di decomposizione.

Dramma della solitudine a Como, quando in un appartamento di via Brambilla i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di un uomo senza vita, già in avanzato stato di decomposizione: era riverso sul letto, sicuramente morto da almeno un paio di mesi senza che nessuno si sia mai messo sulle sue tracce.

Ad accorgersi della presenza dell'uomo, dopo settimane, sono stati infatti i vicini di casa, che hanno chiamato i vigili del fuoco per il cattivo odore che proveniva dalla porta dell'appartamento, chiusa ormai da tempo. Dentro, l'orribile scoperta da parte dei soccorritori.

Secondo quanto ricostruito finora, l'uomo aveva 60 anni: dopo la morte della compagna, avvenuta di recente, era caduto in una forte depressione.

L’indagine è stata presa in carico dagli uomini della polizia locale cittadina, che hanno ricevuto la segnalazione dei residenti di via Brambilla. È stata informata del caso anche la Procura di Como.