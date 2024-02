Trovato alla guida con il cellulare, senza patente e false generalità: multata Una donna è stata trovata alla guida che parlava al cellulare, senza patente e ha dato false generalità: è stata multata e denunciata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Una donna è stata multata dopo che è stato trovato alla guida che parlava al telefono cellulare, non aveva la patente né alcun documento d'identità. A fermarla sono stati gli agenti della polizia locale di Brugherio. L'intervento si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 23 febbraio.

La donna aveva fornito informazioni personali false

La donna che è stata sanzionata è una 46enne che è residente a Monza. Stando a quanto emerso fino a questo momento, è stata fermata mentre utilizzava il cellulare. Quando le hanno chiesto i documenti, non aveva con sé né la patente di guida né un documento d'identità. Quando gli investigatori hanno svolto accurati accertamenti, hanno scoperto che le informazioni personali che aveva fornito erano false.

Multata per 5.662 euro e denunciata per falsa dichiarazione

Dopo accurati accertamenti, è emerso che la documentazione apparteneva a un'altra donna. Si tratta di una 41enne che è originaria di Brugherio. Sottoposta ad alcune domande, la conducente ha ammesso di non aver mai conseguito la patente di guida. Per lei è stata prevista una sanzione di 5.662 euro: è stata multata per guida senza patente e uso del cellulare al voltante. Il veicolo è stato sequestrato per tre mesi.

È stata inoltre denunciata per falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità. Potrebbe rischiare una pena che va da uno a sei anni di reclusione.