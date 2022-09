Trovata morta in casa una giovane madre di 31 anni: si indaga sulle cause della morte Sono stati vani i tentativi di soccorrere una giovane donna trentenne che ieri si è tolta la vita a Macherio, nella Brianza. A trovare la donna agonizzante è stata la madre che ha allertato i soccorsi.

Una donna è deceduta nel pomeriggio di ieri, domenica 25 settembre, nella sua casa di Macherio, comune della Brianza. Per la vittima, una giovane madre di 31 anni, sono stati vani i tentativi di soccorso da parte del personale dell'ambulanza giunto sul posto.

Giovane madre trovata agonizzante in casa

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 14, in un'abitazione di via Aldo Moro. A fare la tragica scoperta sarebbe stata la madre, che in quel momento si trovava con lei all'interno della casa. Avrebbe trovato la donna agonizzante e telefonato prontamente al numero unico d'emergenza per allertare i soccorsi.

Sul posto sono intervenute con la massima urgenza un'ambulanza della Croce Bianca della sezione di Giussano e un'automedica per prestare i primi soccorsi alla donna. Nella casa di Macherio è arrivata anche una pattuglia dei Carabinieri della compagnia di Monza per i rilevi del caso e per ascoltare la testimonianza della madre che è stata la prima a rendersi conto dell'accaduto.

La donna è morta dopo l'arrivo dei soccorsi

I volontari del 118 hanno tentato di in tutti i modi di salvare la vita alla donna, ma le sue condizioni erano disperate già all'arrivo dei soccorritori. La giovane madre è deceduta nell'abitazione prima che il personale medico predisponesse il trasporto in ospedale in codice rosso.

Gli inquirenti stanno indagando per comprendere le cause del gesto della donna. Dai primi riscontri ottenuti i Carabinieri sarebbero orientati verso l'ipotesi che porta al suicidio, ma non si escludono altre possibili piste. In ogni caso, le cause del decesso sono ancora in via di accertamento e saranno i rilievi degli agenti a far luce sulla morte della giovane.