Trovano vestiti vicino al fiume e scattano le ricerche di un morto: in realtà erano lì ad asciugare Alcuni panni vicino al torrente Mallero, in provincia di Sondrio, hanno fatto scattare un falso allarme: i vigili del fuoco hanno avuto il sospetto che potevano essere i vestititi di un uomo morto nel fiume, invece qualche residente aveva lavato i vestiti in acqua e li aveva dimenticati.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Per alcune ore si è cercato un corpo nel fiume. A far credere che ci possa essere stato nelle vicinanze il cadavere di un uomo sono stati alcuni vestiti trovati sul greto del torrente Mallero in provincia di Sondrio. Da qui sono subito partite le ricerche dei vigili del fuoco con anche gli esperti Saf (speleo-alpino-fluviale). Per controllare tutta la zona è decollato anche un elicottero da Milano Malpensa. Tutto però per un falso allarme.

Stando a quanto riporta La Provincia di Sondrio, tutto è accaduto poco prima le 16 di giovedì pomeriggio: subito si è pensato al peggio quando sono stati trovati dei vestiti ai lati del fiume. I sommozzatori hanno cercato un corpo in acqua, ma senza risultato. Le ricerche sono andate avanti per qualche minuto prima di capire che non c'era nessun cadavere. I vestiti trovati vicino al fiume sarebbero stati lasciati da qualcuno che aveva lavato i panni al torrente. Stando al racconto dei residenti della zona, molte persone anche con queste basse temperature vanno a pulire i vestiti sul greto del torrente Mallero.