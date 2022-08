Torna a casa dopo una serata con gli amici e trova i ladri: 25enne sequestrato e legato a una sedia A Milano un ragazzo di 25 anni, una volta rientrato a casa, è stato assalito da due ladri che lo hanno minacciato e legato a una sedia: la polizia è riuscita a salvarlo.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Una serata tra amici terminata nel peggiore dei modi: è quanto accaduto a un ragazzo di 25 anni che, una volta rientrato in casa, vi ha trovato dentro i ladri. Quello che sarebbe dovuto essere un tranquillo sabato, si è trasformato in un incubo.

Il 25enne – che vive a Milano – è stato minacciato, sequestrato e legato a una sedia. Fortunatamente i vicini di casa, intimoriti dai rumori provenienti dall'abitazione del ragazzo, hanno immediatamente contattato le forze dell'ordine.

Il ragazzo minacciato e legato a una sedia

Tutto è accaduto in via Arena, in zona Ticinese vicino alla famosa zona di movida delle Colonne di San Lorenzo, poco dopo la mezzanotte: il ragazzo ha aperto la porta di casa e vi ha trovato dentro i due malviventi. I ladri, invece di scappare, lo hanno bloccato, minacciato con un cacciavite e poi legato a una sedia sedia. Dopodiché si sono diretti verso la cassaforte. I rumori insoliti e soprattutto l'orario, hanno allertato i vicini che hanno così chiamato il numero unico di emergenza.

I due ladri sono riusciti a scappare

Gli agenti di polizia, una volta entrati in casa, hanno visto i due uomini darsi alla fuga. Hanno poi sentito il 25enne che chiedeva aiuto dalla finestra. Slegato, ha poi raccontato quanto vissuto agli investigatori che adesso sono sulle tracce dei due responsabili. Adesso, anche grazie ai rilievi, si cercherà di risalire alla loro identità. Il 25enne, per fortuna, non ha riportato ferite. I due ladri, una volta catturati, dovranno rispondere dell'accusa di sequestro e rapina. Non è chiaro cosa abbiano portato via dall'appartamento: sembrerebbe infatti che non siano riusciti ad aprire la cassaforte.