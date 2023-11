Tir carico di sabbia si rovescia nel Lodigiano: code fino a 4 chilometri, illeso il conducente Un 45enne si è ribaltato con il suo camion carico di sabbia nel Lodigiano. L’incidente, avvenuto alle 6:30 del 17 novembre, ha provocato rallentamenti al traffico.

A cura di Enrico Spaccini

Il camion carico di sabbia che si è rovesciato alla rotonda di Borgo (foto da vigili del fuoco)

Un camion carico di sabbia si è ribaltato questa mattina, venerdì 17 novembre, lungo la strada provinciale 235 nel territorio comunale di Pieve Fissiraga (in provincia di Lodi). All'arrivo dei vigili del fuoco, intorno alle 6:40, il mezzo pesante era ribaltato su un fianco e non c'erano altri veicoli coinvolti nell'incidente. Il camionista, un 45enne, era già fuori dall'abitacolo.

L'incidente è avvenuto nel tratto della provinciale che collega Sant’Angelo a Pieve Fissiraga. La dinamica è ancora da accertare, la polizia stradale sta effettuando i rilievi del caso, ma da una prima ricostruzione pare che il camion fosse diretto verso Lodi quando, arrivato nei pressi di una rotatoria, si è ribaltato su un fianco.

L'ingorgo provocato dal camion (foto da vigili del fuoco)

Così facendo, gran parte del carico si è riversato sull'asfalto. Il tir e la sabbia hanno, quindi, ostacolato la circolazione del traffico rendendo di fatto impercorribile una delle due corsie. Per questo motivo, nelle ultime ore si stanno registrando sensibili rallentamenti.

Leggi anche Buca una gomma in autostrada, 31enne travolto da un camion mentre aspetta il carroattrezzi

Intorno alle 10, quando sono iniziate le operazioni di rimozione del mezzo pesante, lungo la provinciale 235 si erano create code di quattro chilometri. Gli agenti della polizia stradale stanno aiutando i vigili del fuoco a garantire comunque la circolazione.

Per quanto riguarda il camionista, era già uscito dall'abitacolo all'arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma il 45enne, che non sembrerebbe aver riportato particolari conseguenze nell'incidente, ha rifiutato il trasporto in ospedale.