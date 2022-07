Tifoso del Monza picchia steward durante i festeggiamenti per la serie A e riceve Daspo di tre anni Il questore di Monza ha emesso un Daspo della durata di tre anni nei confronti di un tifoso della squadra locale.

Immagine di repertorio

Il questore di Monza ha emesso un Daspo della durata di tre anni nei confronti di un tifoso della squadra locale, responsabile di atti violenti durante i festeggiamenti per la promozione in serie A del club di Silvio Berlusconi. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, nel mentre dei festeggiamenti allo U-Power Stadium, il giovane daspato, residente a Muggiò, è uscito dallo stadio salvo tentare in tutti i modi di rientrarvi spintonando con violenza gli steward presenti.

Aggredisce uno steward ai festeggiamenti del Monza in A, Daspo per un tifoso

Uno di loro sarebbe stato inoltre colpito violentemente al volto. Soccorso, l'addetto alla sicurezza è stato accompagnato in ospedale dal quale è stato dimesso con una prognosi di una settimana. Ad evitare che la situazione degenerasse, l'intervento degli altri steward che hanno bloccato l'aggressore. In una nota della Questura, si legge che "al fine di garantire la sicurezza pubblica e prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi in occasione di manifestazioni sportive il questore di Monza e Brianza ha emesso nei confronti del giovane un provvedimento di D.A.Spo. valido per tre anni che gli vieterà di avvicinarsi agli stadi".

Il Monza in serie A per la prima volta nella sua storia

Centodieci anni dopo la fondazione, il Monza ha conquistato la serie A per la prima volta nella sua storia. Il club brianzolo guidato dalla coppia Berlusconi-Galliani ha battuto ai playoff il Pisa. Al triplice fischio finale, migliaia di monzesi si sono riversati nelle strade della città per festeggiare il trionfo e celebrare il successo.