Tampona un’automobile che investe due persone e un bimbo nel passeggino: ferite 4 persone Incidente stradale a Chiavenna (Sondrio): due automobili si sono scontrate e una ha colpito tre pedoni. È stato ferito un neonato di tre mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, mercoledì 14 febbraio, si è verificato un incidente stradale a Chiavenna, comune che si trova nella provincia di Sondrio. Un'automobile si è scontrata con un'altra che ha poi colpito tre pedoni. Lo scontro è avvenuto in via Rezia.

Tra i feriti c'è un neonato di tre mesi

La centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha ricevuto l'allarme intorno alle 14.23. Sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza, un'auto infermieristica ed è stato fatto decollare un elicottero. Gli operatori sanitari hanno dovuto soccorrere un neonato di tre mesi e due adulti. Il bimbo è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Lecco: non ha traumi evidenti, ma è stato ricoverato per accertamenti.

Nessuno dei feriti è in pericolo di vita

Portata nella stessa struttura anche un trentenne con un trauma al collo e alla gamba. Ospedalizzata anche una 44enne con un trauma alla schiena, al bacino e a un braccio: è stata ricoverata in codice giallo sempre a Lecco. A Chiavenna è stato trasferito un 31enne per un trauma al collo. C'era anche una coppia di 67 e 66 anni che però non è stata ospedalizzata. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita.

Leggi anche Due persone arrestate per sbaglio a Milano in 20 giorni: entrambi sono finiti in carcere da innocenti

Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica e cercare di accertare eventuali responsabilità. In particolare modo se all'origine dell'incidente ci sia la perdita del controllo del mezzo, un malore o un errore.