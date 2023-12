Svaligiati 17 appartamenti a Milano: i ladri si calavano dai tetti per raggiungere le case Una banda è stata arrestata a Milano perché ritenuta responsabile di 17 furti commessi in appartamento: per svaligiarli si calvano dai tetti e poi scappavano a bordo di auto rubate.

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alcuni frame del momento dell'arresto (Fonte: Polizia di Stato)

La polizia, coordinata dalla Procura di Milano, ha eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di quattro persone perché ritenuti responsabili di diciassette furti in appartamento. Il gruppo, composto da uomini di 30, 32, 34 e 41 anni, è stato rintracciato tra Paderno Dugnano (Milano), Varedo (Monza e Brianza) e Limbiate (Monza e Brianza). Per svaligiare le abitazioni, la banda si calava dai tetti dei palazzi.

Diciassette furti in appartamento a Milano: i ladri scappavano con auto rubate

Gli investigatori ritengono che i furti sarebbero avvenuti in diverse province lombarde e tra il 14 e il 28 ottobre scorso. Le indagini sono iniziate dopo che le forze dell'ordine hanno trovato un'automobile di grossa cilindrata rubata. Questa sarebbe stata utilizzata dalla banda per raggiungere i luoghi dei furti e poi scappare. Su questo veicolo i malviventi hanno applicato diverse targhe clonate da altre autovetture: l'obiettivo era quello di rendere difficile la tracciabilità quando attraversavano i varchi cittadini.

Come è stata fermata la banda che ha svaligiato 17 appartamenti a Milano

Nonostante questo, grazie ai servizi di osservazione e pedinamento, alla visione di telecamere dei sistemi di videosorveglianza e alle intercettazioni telefoniche e ambientali, è stato possibile fermare la banda. Gli inquirenti hanno inoltre trovato altre automobili che sarebbero state utilizzate dai quattro.

Una volta a casa della banda, gli agenti hanno eseguito perquisizioni domiciliari e hanno trovato attrezzi da scasso, una sega circolare, soldi, monili e orologi, ricetrasmittenti e gli indumenti usati per commettere i furti. In un box a Rozzano è stata anche trovata una delle auto rubate usate per commettere i furti.