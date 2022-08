Supermercato mette in sconto i panettoni per ferragosto e vanno a ruba Venduti a Curno oltre 300 pezzi in meno di due settimane. Secondo i pasticceri con il caldo il dolce tipico natalizio è ancora più buono, perché il burro è alla giusta temperatura.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Li avevano lì dallo scorso natale, ovviamente ancora impacchettati e sigillati, in modo che non perdessero la loro morbidezza e il loro profumo. Così, invece di aspettare il prossimo dicembre per rimetterli in vendita, magari a un prezzo scontato essendo ormai un po' vecchi, o – peggio ancora – buttarli con un inaccettabile spreco alimentare, il supermercato ha deciso di proporre i panettoni come perfetto dolce per ferragosto. E sono letteralmente andati a ruba.

Panettoni in sconto per ferragosto

È successo nel piccolo paesino di Curno, in provincia di Bergamo. Il supermercato aveva ancora in magazzino troppi panettoni avanzati da natale e, per provare a venderli senza sprecarli, ha deciso di metterli in offerta a 4,99 euro e proporli alla clientela come un dolce perfetto per ferragosto.

Probabilmente a qualcuno sarà scappata una risata (e forse anche anche qualche critica) vedendo lo scaffale stracolmo di panettoni in vendita, con un cartello che invitava ad acquistarlo a un prezzo così vantaggioso.

Ma di sicuro a tutti è venuta l'acquolina in bocca pensando di poterlo assaporare, magari dopo la tradizionale grigliata del 15 agosto. Tanto che – fanno sapere dalla direzione del supermercato – in meno di due settimane ne sono stati venduti oltre trecento pezzi. Un numero importante considerando che il paese conta poco più di settemila abitanti.

Più buono con il caldo

Ma è chi denigra l'idea di addentare con il caldo il dolce considerato tipico natalizio a non capire le potenzialità del prodotto. Secondo gli esperti pasticcieri, infatti, le alte temperature manterrebbero il burro presente nel dolce in una condizione migliore di quella del clima rigido invernale.

Ed è per questo che il panettone è destinato a diventare un prodotto più di moda in estate che d'inverno, tanto che in passato è stato proposto ai vacanzieri perfino nelle rinomate Milano Marittima e Forte dei Marmi.