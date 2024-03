Sul treno senza biglietto, aggredisce tre persone: era già stato arrestato mentre girava con una lama Sorpreso senza biglietto, si è rifiutato di scendere alla stazione più vicina e ha aggredito gli agenti della polizia ferroviaria, causando il ritardo di oltre un’ora per il convoglio. Nel 2022 girava per il centro di Voghera brandendo una roncola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un uomo di 27 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia di Stato a Lodi per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Ora si trova trattenuto in custodia cautelare in carcere, in attesa di giudizio.

Il giovane di origini libiche si trovava su un treno della linea S1 in partenza per Milano, di passaggio per il Lodigiano. Sorpreso senza titolo di viaggio dal controllore, si è rifiutato di scendere alla stazione più vicina e, all'arrivo della polizia ferroviaria, ha fatto resistenza causando il ritardo di oltre un'ora per il convoglio.

Ma non solo. Il 27enne avrebbe aggredito uno degli agenti e, una volta condotto all'ospedale di Codogno per una visita psichiatrica, avrebbe colpito anche un'infermiera, per poi scagliarsi contro un altro poliziotto della Questura di Lodi.

Non certo la prima volta. Nel 2022 l'uomo era stato arrestato a Voghera per resistenza e danneggiamento dopo che la polizia lo aveva fermato per strada mentre brandiva una roncola per il centro città. Allora, mentre gli agenti cercavano di fermarlo, era stato sentito gridare Allah Akbar e Sono un soldato di Dio: aveva poi patteggiato un anno di reclusione – con pena sospesa, dal momento che non erano emersi legami con gruppi terroristici.