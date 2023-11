Studentessa molestata mentre aspetta il treno: “Paralizzata dalla paura” Una ragazza di 21 anni è stata molestata mentre aspettava il treno per Milano Porta Garibaldi: un uomo, infatti, l’ha palpeggiata.

A cura di Ilaria Quattrone

Una ragazza di 21 anni è stata molestata mentre aspettava il treno per Milano Porta Garibaldi. È successo due giorni fa alle ore 5.50 del mattino. La giovane ha raccontato al quotidiano Il Giorno la dinamica: "Ho avuto paura, tanta paura".

La giovane doveva andare all'Università

La ventunenne è iscritta alla facoltà di Medicina dell'Università Insubria a Varese. E, come le succede tutte le mattine, prende il treno all'alba. L'altro ieri è arrivata alla stazione, accompagnata dalla madre: "A quell'ora i miei genitori a turno mi accompagnano in stazione. Non c'è in giro nessuno e c'è da fare molta attenzione".

La molestia è avvenuta in un sottopasso della stazione

Scesa dall'automobile, è entrata nello scalo ferroviario e ha notato che il tabellone non riportava nulla. La ragazza ha comunque deciso di andare al binario 5 dove di solito passa il treno che la porta all'Università.

Per raggiungerlo, però è necessario attraversare un sottopasso: "All'inizio non ci ho fatto caso, ma alle mie spalle c'era un ragazzo sui trent'anni". L'uomo si è avvicinato a lei e "ha allungato una mano palpeggiandomi il sedere".

La giovane è rimasta paralizzata dalla paura ed è scappata. La ventunenne è infatti tornata dalla madre che era ancora sull'auto: "Non volevo più andare all'università, ma non è giusto: con tutto quello che si sente in giro, c'è da aver paura". Nella giornata di oggi, martedì 21 novembre, la ragazza è andata a sporgere denuncia dai carabinieri.

"All'inizio non volevo, ma poi ho deciso che era giusto. Ho subito una molestia sessuale". Gli investigatori adesso sono quindi alla ricerca del responsabile.