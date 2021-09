Spara contro una loro roulotte, loro lo rapiscono e si fanno pagare: un arresto e due denunce Un uomo di 70 anni è stato aggredito da due ragazzi dopo che con una pistola ad aria compressa ha sparato alla loro roulotte. È successo in provincia di Brescia. I due lo hanno così picchiato con un bastone e portato a uno sportello del bancomat costringendolo a prelevare dei soldi in contanti per risarcirli del danno. Uno dei ragazzi è stato arrestato mentre l’altro – insieme al 70enne – è stato denunciato.

A cura di Ilaria Quattrone

Lo hanno aggredito e picchiato con un bastone, poi lo hanno rapito e costretto a pagare duemila euro: è successo venerdì 10 settembre nella zona artigianale tra Travagliato e Roncadelle, in provincia di Brescia. Vittima un uomo di settant'anni che poco prima avrebbe sparato con una pistola ad aria compressa una delle loro roulotte. I carabinieri di Brescia, stando a una nota stampa, hanno arrestato uno dei due aggressori, denunciato l'altro responsabile e anche l'anziano.

Lo hanno picchiato con un bastone

I proiettili hanno danneggiato i finestrini del loro mezzo e per questo motivo, i due ragazzi ha deciso di aggredire il 70enne: sono entrati in casa, lo hanno picchiato con un bastone – causandogli una contusione ritenuta guaribile in una settimana – e poi gli hanno chiesto un risarcimento in denaro per il danno subito. Non avendo contati con sé, è stato trascinato in un'auto e portato a uno sportello bancomat dove ha prelevato duemila euro. I tre sono poi andati al centro commerciale "Le Rondinelle" di Roncadelle dove il 70enne ha dovuto comprare uno smartphone di oltre mille euro.

Uno dei due si è consegnato spontaneamente

La coppia lo ha poi abbandonato vicino alla sua casa dove però ad attenderli c'erano i carabinieri della stazione di Travagliato e Adro. Raccolta la sua testimonianza, i militari hanno iniziato le ricerche dei responsabili. Uno dei due è stato trovato a Trevigliato ed è stato arrestato. Il ragazzo di 20 anni è stato trasferito nel carcere di Brescia. L'altro ventenne si è presentato spontaneamente, ha consegnato la refurtiva ed è stato denunciato a piede libero. Anche il 70enne è stato denunciato per aver danneggiato la roulotte.