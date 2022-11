Spaccia farmaci antidolorifici dagli “effetti più devastanti dell’eroina”, arrestato Un uomo di 46 anni è stato arrestato mentre vendeva illegalmente alcune compresse di un farmaco antidolorifico. Secondo la Questura, questo avrebbe un principio attivo che può essere più potente dell’eroina.

A cura di Enrico Spaccini

Un 46enne è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Bonola mentre vendeva alcune dosi di un paio di farmaci antidolorifici a base di ossicodone e tramadolo. Come spiegato dalla Questura, se questi vengono usati in modo improprio possono "avere effetti devastanti sulla persona anche maggiori dell'eroina".

Lo spaccio in piazza Monte Falterona

È stato bloccato intorno alle 18 di ieri, 28 novembre, mentre consegnava a un 27enne alcuni involucri sospetti. Era a piazza Monte Falterona, in zona Lotto, che usava come principale luogo di spaccio.

Il 46enne cittadino egiziano, con permesso di soggiorno e senza precedenti penali, è stato trovato in possesso di 28 compresse da 80 mg di un farmaco a base di ossicodone, 55 compresse da 200 mg di un altro farmaco a base di tramadolo e 300 euro in contanti.

La segnalazione era partita da alcuni farmacisti, insospettiti dal fatto che da diversi giorni sempre più persone diverse si presentavano chiedendo gli stessi tipi di farmaci. A volte, anche con ricette evidentemente contraffatte.

La perquisizione

Il cliente, invece, suo connazionale, aveva addosso tre involucri di cocaina e otto compresse da 80 mg di ossicodone. Se l'è cavata con una denuncia in stato di libertà.

Per quanto riguarda lo spacciatore, i controlli sono proseguiti con una perquisizione della sua abitazione. Là dentro sono stati trovati, nascoste in uno zaino, altre 103 compresse di ossicodone, 160 compresse di tramadolo e 3 flaconi di 100 mg ciascuno di ossicodone liquido. Nell'armadio della camera da letto, invece, 800 euro in contanti.

Gli effetti dell'ossicodone e del tramadolo

Dalla Questura di Milano spiegano come l'ossicodone, principio attivo di quel farmaco, "è un oppioide impiegato come potente antidolorifico e utilizzato anche dai malati di cancro per lenire le sofferenze".

Tuttavia, "se usato illecitamente può avere effetti devastanti sulla persona anche maggiori dell'eroina". Stessa cosa il tramadolo: "Senza l'indispensabile prescrizione medica, è stato inserito nella tabella dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope".