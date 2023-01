Sospesa la metropolitana 5 tra Gerusalemme e Tre Torri: guasto alla linea Lilla Oggi, martedì 24 gennaio, è stata interrota la circolazione della metropolitana 5 milanese a causa del guasto della porta di una banchina fra le fermate Domodossola e Tre Torri.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Un guasto alla metropolitana Lilla ha portato ha una sospensione del regolare funzionamento della linea 5. Nel pomeriggio di oggi martedì 24 gennaio la circolazione è quindi interrotta a partire dalle ore 17. Secondo quanto riferito da Atm, il problema sarebbe un malfunzionamento della porta di una banchina.

L'azienda dei trasporti milanesi invita i cittadini a considerare alcune alternative, visti i lunghi tempi di attesa: prendere la Metropolitana Rossa alla fermata di Lotto, la Verde a Garibaldi o il treno a Domodossola.

Intanto i tecnici sarebbero a lavoro per ripristinare il guasto e far ripartire la circolazione. Ma non ci sono ancora informazioni precise sul possibile orario di ripristino del servizio.