Sono stati trovati morti Andrea e il suo cane Tito, scomparsi dopo una gita in montagna Si sono interrotte le ricerche di Andrea Marchesini e del suo cane Tito, usciti sabato 25 marzo per una gita tra le montagne di Premana (Lecco) e mai più tornati a casa: i due sono stati trovati senza vita oggi, in un canale.

Andrea Marchesini e Tito

Si sono interrotte le ricerche di Andrea Marchesini e del suo cane Tito, usciti nel pomeriggio di sabato 25 marzo per una gita tra le montagne di Premana (Lecco) e mai più tornati a casa: i due sono stati trovati senza vita oggi, in un canale.

Due giorni di incessanti ricerche

Nelle ricerche, andate avanti senza sosta per ben due giorni di seguito (con un breve stop per le avverse condizioni meteo di ieri domenica 26 marzo), sono state impegnate le squadre territoriali del Soccorso alpino, Stazione di Valsassina – Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, la Guardia di Finanza con l’elicottero partito da Venegono e l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza.

In campo anche i Vigili del fuoco con due unità dal Comando di Lecco, un fuoristrada con 4 unità dal distaccamento di Bellano quattro operatori Saf da Milano e uno specialista di topografia dal Comando di Milano. Nonché cani molecolari, droni e dispositivi tecnologici di ultimissima generazione, specializzati per operare in luoghi impervi. Fino alla notizia di questo pomeriggio: il 54enne di Ponte Lambro (Como) e il suo fedele amico Tito, per cause ancora da accertare, non faranno più ritorno da quell'ultima scampagnata tra i boschi.

L'annuncio su Facebook

"Stiamo cercando Andrea, di anni 54, partito da Premana sabato 25 marzo verso le 10 per un itinerario negli alpeggi limitrofi", l'annuncio circolato su Facebook nelle ore successive alla scomaprsa. "Indossa un gilet blu, pantaloni aderenti neri, scarpe nere e uno zainetto grigio scuro. Con se aveva il cane in foto di media/grossa taglia di nome Tito″.