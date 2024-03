Sofia Castelli uccisa dall’ex fidanzato in casa, la pm: “Era la stanza degli orrori, c’era sangue ovunque” Zakaria Atqauoi, il giovane reo confesso di aver ucciso la ex fidanzata Sofia Castelli, durante la seconda udienza del processo ha rilasciato una dichiarazione spontanea: “Chiedo scusa a tutti quelli a cui ho reso disagio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

È iniziata la seconda udienza del processo che vede imputato Zakaria Atqauoi, il giovane reo confesso di aver ucciso la ex fidanzata Sofia Castelli la notte nascondendosi nel suo armadio in casa prima di accoltellarla. La tragedia risale a sabato 29 luglio 2023: quella sera Sofia era tornata a casa con la sua migliore amica Aurora Fiameni. Dopo qualche chiacchiera le due ragazze sono andate a dormire in due camere diverse. In quella di Sofia già da qualche ora si stava nascondendo nell'armadio Zakaria Atqauoi: lui ha atteso che la ex si addormentasse prima di ucciderla a coltellate nel sonno e fuggire via. L'amica non si è accorta di nulla, non ha sentito nessun grido e urla.

La pm in aula: Indimenticabili le immagini degli agenti nella stanza degli orrori

Oggi venerdì primo marzo durante la seconda udienza Zakaria, prima che iniziassero a parlare avvocati e magistrati, ha voluto rivolgersi alla famiglia e agli amici di Sofia facendo una dichiarazione spontanea: "Chiedo scusa a tutti quelli a cui ho reso disagio". L'uomo è accusato di omicidio volontario per cui potrebbe essere condannato all'ergastolo. Subito dopo ha preso parola la pm della Procura di Monza Emma Gambardella, riportando in aula i dettagli di quella notte: "Indimenticabile le immagini body cam degli agenti della locale nella stanza degli orrori. Vi era sangue ovunque, le lenzuola, sangue sui muri, tende, soffitto e sangue addosso a questa bellissima ragazza di vent'anni".

La magistrata ha anche sottolineato che nelle ultime chat la vittima scriveva al suo ex fidanzato di non chiamarla più, che non lo voleva più vedere. Secondo l'accusa l'imputato avrebbe organizzato tutto il giorno prima dell'omicidio.

Le parole dell'amica di Sofia in casa durante la tragedia

L'amica Aurora aveva ricordato così al Corriere della Sera l'amica il giorno prima dell'udienza: "Non ha senso ed è del tutto ingiustificato morire così, a 20 anni, come Sofia e la stessa Giulia per mano di chi aveva promesso amore eterno. Ci si dovrebbe interrogare su queste vicende da subito senza attendere di esserne protagonisti". E ancora: "Nessuno riporterà in vita la mia amica, la mia anima gemella con cui ho condiviso la mia adolescenza". A Fanpage.it l'amica aveva precisato: "Questa non è una storia come le altre. Sofia era una ragazza forte e Zakaria non era violento, eppure l'ha uccisa. Queste cose possono succedere a chiunque".