Si prendono a calci e pugni in mezzo alla strada, denunciate sette persone della stessa famiglia Hanno dato vita a una violenta lite nel centro Soresina, in provincia di Cremona. Sette persone sono state denunciate dai Carabinieri per rissa aggravata. Quattro di loro sono state medicate al pronto soccorso per le ferite riportate.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Una violenta zuffa tra familiari con spintoni, calci e pugni in pieno giorno nel centro di Soresina, nel Cremonese, è terminata con sette denunce per rissa aggravata. I responsabili sono stati identificati dai Carabinieri: sono quattro uomini e tre donne, di età compresa tra i 19 e i 51 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine.

Rissa tra familiari in strada a Soresina

La vicenda risale a sabato 23 settembre. Intorno a mezzogiorno, una donna e sua figlia erano uscite di casa per andare a fare la spesa in un negozio del centro. Nel tragitto hanno incontrato tre uomini, due dei quali erano i fratelli del marito. Uno di questi ha iniziato a insultare la donna per motivi non ancora chiariti. La tensione è rapidamente salita finché dalle parole si è passati alle mani.

L'uomo ha preso a pugni la donna facendola cadere a terra. In suo aiuto è intervenuta la figlia, ma nella zuffa si sono aggiunti anche i due fratelli così sono iniziati a volare schiaffi e calci in mezzo alla strada. Avvertito di quanto stava accadendo, sul posto è arrivato anche il marito, nonostante avesse il divieto di avvicinarsi alla moglie. A sua volta è stato aggredito dai tre uomini ai quali si è aggiunta una donna, arrivata in loro aiuto.

Quattro feriti in ospedale e sette persone denunciate

Alcuni passanti, allarmati dal violento parapiglia, hanno avvertito la centrale operativa dei Carabinieri di Cremona. Quando i militari sono giunti sul luogo della lite i due gruppi erano già divisi, ma quattro di loro presentavano evidenti segni di colluttazione. Così è stato chiesto l'intervento di due ambulanze che hanno accompagnato i feriti in codice verde al pronto soccorso degli ospedali di Crema e di Cremona. I medici li hanno dimessi con alcuni giorni di prognosi.

Intanto i Carabinieri hanno identificato tutti le persone coinvolte e ascoltato i testimoni che avevano assistito alla scena per ricostruire l'evolversi della rissa. I sette protagonisti della zuffa sono stati raggiunti da una denuncia per rissa aggravata. Il marito della donna è stato denunciato anche per aver violato il divieto di avvicinamento stabilito dal Tribunale di Cremona lo scorso agosto.