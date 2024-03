Si innervosisce per l’attesa al pronto soccorso e prende a pugni il vetro: intervengono i carabinieri Un uomo di 45 anni si è innervosito per i tempi d’attesa per lui troppo lunghi in pronto soccorso a Treviglio: poco dopo ha preso a pugni il vetro dell’ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Si è innervosito per i tempi d'attesa per lui troppo lunghi in pronto soccorso a Treviglio, in provincia di Bergamo, tanto che è arrivato a prendere a pugni il vetro della zona triage che lo separava dagli operatori ospedalieri. Il vetro alla fine si è crepato in più punti. Tutto è accaduto la notte tra martedì e mercoledì: protagonista dell'accaduto è un uomo di 45 anni con problemi psichiatrici e di alcolismo che si è presentato in ospedale chiedendo ad alcuni infermieri di essere visitato al più presto da un medico.

L'uomo si sarebbe innervosito quando, dopo alcuni minuti, nessun medico lo aveva ancora visitato. Il 45enne si è scagliato contro una strutta di legno e di vetro provocandone una parziale rottura. I sanitari così non riuscendolo a calmarlo hanno immediatamente chiamato i carabinieri di Treviglio giunti in poco tempo sul posto: qualche secondo dopo la situazione è tornata alla normalità.

Il direttore generale dell’Asst Bergamo Ovest, Giovanni Palazzo, all'Eco di Bergamo ha spiegato: "Si tratta di un episodio spiacevole di cui non vorremmo sentir parlare. Oltre allo spavento per i nostri professionisti e i pazienti presenti, ci sono stati danni per qualche migliaio di euro. Il vetro è stato sostituito e abbiamo presentato denuncia".