Si fingono clienti e rubano nei negozi del quadrilatero della moda di Milano: arrestati 2 uomini Vestiti con abiti eleganti, in due entravano nei negozi di lusso di Milano e rubavano la merce incustodita. Un 56enne e un 66enne sono stati arrestati, mentre altri due sono stati denunciati a piede libero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Frame dei video registrati dalle telecamere di sicurezza dei negozi

Un 56enne e un 66enne sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile di Milano perché gravemente indiziati di essere gli autori di numerosi furti. I due uomini, infatti, tra ottobre e dicembre 2023 avrebbero commesso colpi in gioiellerie, alberghi e negozi di lusso nel quadrilatero della moda milanese. Il valore totale dei furti si aggirerebbe intorno ai 450mila euro. Oltre a loro, altre due persone sono state denunciate a piede libero.

Il furto che ha fatto scattare le indagini risale al 27 ottobre scorso ed è avvenuto in via Montenapoleone. I due uomini, entrambi serbi e con alle spalle precedenti di polizia, mettevano in atto sempre lo stesso piano. Vestiti con abiti eleganti, entravano all'intero di negozi di lusso fingendosi clienti. Quando il commesso si distraeva lasciando merce incustodita, uno dei due entrava in azione. In quel primo caso, catturato dalla telecamere di sorveglianza, era stata rubata una collana dal valore pari a 123mila euro.

Il secondo colpo contestato ai due uomini è datato 29 ottobre. Questa volta a essere rubate sono state dieci bottiglie di vino da un hotel di lusso in via del Gesù dal valore complessivo di circa 200mila euro. Poi ancora il 5 novembre i due, insieme a una terza persona, hanno colpito alla gioielleria che si trova all'interno di un hotel di lusso in via dei Giardini. Come nel primo caso, è stata trafugata una collana dal valore di 100mila euro.

Leggi anche Va in un bar di Milano a cercare la ex nonostante il braccialetto elettronico: 30enne arrestato

Il gruppo avrebbe agito anche alla vigilia di Sant'Ambrogio, quindi il 6 dicembre. In questo caso si è trattato di un furto dal valore nettamente inferiore rispetto ai precedenti. Andato in scena nei grandi magazzini di corso Vittorio Emanuele, ha fruttato una bottiglia di champagne da 3.200 euro.