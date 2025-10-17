Si è finto dentista per anni curando i pazienti senza abilitazione, denunciato un uomo: cosa sappiamo

Un uomo, formalmente assunto come odontotecnico in uno studio regolarmente attivo a Comun Nuovo (Bergamo), avrebbe esercitato abusivamente l’attività di dentista dal 2021, nonostante fosse privo dei requisiti abilitanti. L’uomo è stato denunciato dalla guardia di finanza. Ecco cosa sappiamo.

La guardia di finanza di Bergamo ha scoperto un caso di esercizio abusivo della professione odontoiatrica in uno studio regolarmente attivo a Comun Nuovo, nella pianura bergamasca. Un uomo, formalmente assunto come odontotecnico, avrebbe esercitato abusivamente l’attività di dentista dal 2021, nonostante fosse privo dei requisiti abilitanti.

L’intervento delle fiamme gialle è scattato mentre l’uomo era intento a effettuare un trattamento su una paziente. Nel corso del controllo, sono stati sequestrati diversi strumenti professionali tra cui bisturi, pinze chirurgiche, poltrone odontoiatriche, apparecchiature radiografiche e diverse cartelle cliniche. Il sequestro, disposto dal Tribunale di Bergamo, è stato eseguito a titolo preventivo e per poter svolgere alcuni approfondimenti di natura fiscale.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, sarebbero 4 le persone denunciate a piede libero: oltre al presunto falso dentista, risultano indagati il legale rappresentante dello studio e due odontoiatri iscritti all’albo. Questi ultimi si sarebbero alternati nel ruolo di direttori sanitari della struttura, pur risultando raramente presenti. Secondo gli accertamenti della guardia di finanza, infatti, i due sarebbero stati a conoscenza del fatto che il collaboratore non fosse abilitato all’esercizio della professione. Al momento, le indagini puntano a ricostruire l’entità delle prestazioni effettuate e a verificare eventuali altre responsabilità.