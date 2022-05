Sempre più musica live a Milano grazie al busking: in piazza San Babila si esibisce Mille Sempre più artisti scelgono il busking a Milano per esibirsi. Oggi è stato il turno di Mille.

Sempre più musica live a Milano. Con l’istituzione del busking, datata agosto 2021, il Comune ha dato nuovo slancio agli artisti di strada che – al pari dei professionisti – sono rimasti chiusi in casa senza concerti per oltre un anno. Zone centrali o periferiche, non c’e differenza. La cessione del suolo pubblico è completamente gratuita anche se ci sono alcune diktat che regolamentano il tutto.

Mille live in piazza San Babila

Il busking, decisamente più diffuso all’estero nonostante stia finalmente prendendo piede anche in Italia, è un’opportunità che dà ai cantanti esordienti di suonare davanti a un pubblico per un massimo di due ore di fila nella postazione prenotata. Oggi, martedì 10 maggio, in piazza San Babila si è esibita Mille, l’artista – al secolo Elisa Pucci – già conosciuta sul palco del Primo Maggio e in una edizione di X Factor in cui era la frontman dei Mooseca. In piazza San Giovanni in Laterano a Roma ha vinto il contest 1MNext. L’anno scorso, invece, ha trionfato a Musicultura, il palco da cui sono partite le carriere di artisti del calibro di BrunoriSas.

Durante l’oretta di esibizione, Mille ha proposto “Sì signorina”, brano presentato al Primo Maggio, e altre canzoni molte delle quali inedite. Microfono e chitarra elettrica (con amplificatore), il ritmo è stato tenuto dai presenti a suon di battiti di mani che, a fine esibizione, hanno accelerato il tempo trasformandosi in applausi.

Leggi anche Sempre più caldo a Milano: temperature estive fino a fine settimana

Come prenotare un luogo di Milano per esibirsi

Per prenotare uno spazio su suolo comunale a Milano gli artisti devono registrarsi presso la piattaforma Stradarte. La medesima serve per confermare l’occupazione del luogo prescelto dalla lista completa che compare sul sito in caso fosse disponibile nell’ora e nel giorno decisi. Per tutte le informazioni, ci si può collegare al sito del Comune (qui il link).