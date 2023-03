Scritta no vax sulla facciata della sede della Cgil di Brescia: si cerca il responsabile Una scritta no vax è comparsa sulla facciata della sede della Cgil di Brescia. Un uomo ha scritto: “Servi nazisti, traditori del popolo”.

A cura di Ilaria Quattrone

"Servi nazisti, traditori del popolo": sono queste le parole che un uomo ha scritto sulla facciata della sede del sindacato Cgil di Brescia che si trova in via Folonari. Alcune telecamere di video sorveglianza hanno ripreso una persona che, tra la serata di ieri lunedì 27 marzo e oggi martedì 28 marzo, imbrattava i muri dell'organizzazione sindacale. Durante l'azione, avrebbe avuto il volto coperto. Difficile quindi risalire alla sua identità, ma sembrerebbe essere vicina al mondo no vax. In ogni caso, una volta appresa la notizia, parte del mondo politico e tanti cittadini hanno condannato con fermezza l'accaduto e hanno espresso vicinanza alla Cgil.

Le parole del deputato Girelli

"Imbrattare la sede di un Sindacato è imbrattare uno dei simboli della democrazia.Massima solidarietà alla CGIL, la più ferma condanna agli autori di un gesto che offende tutta la comunità bresciana", ha scritto sul suo profilo Facebbok il deputato bresciano del Partito democratico, Gian Antonio Girelli. Ha poi aggiunto che il mondo sindacato è stato fondamentale nel far maturare "una consapevolezza e una responsabilità dove comportamenti personali e la scienza, attraverso i vaccini, hanno saputo resistere a momenti drammaticamente difficili".

Il sindacato presenterà una denuncia

Con lui anche Luca Trentini, coordinatore provinciale di Sinistra Italiana di Brescia che, sempre attraverso un post su Facebook, ha scritto: "Il sindacato è e rimane un fondamentale presidio di democrazia. La mia solidarietà alla camera del lavoro Cgil di Brescia". Nel frattempo il segretario Francesco Bertoli ha confermato che il caso sarà portato all'attenzione delle forze dell'ordine con una denuncia.