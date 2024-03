Scoppia un principio di incendio al pronto soccorso del Policlinico: i sanitari spengono le fiamme Nella sera di oggi venerdì 8 marzo un principio di incendio si è sviluppato vicino al pronto soccorso del Policlinico di Milano in via San Barnaba: fumo nel locale dove viene depositata la biancheria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Verso le 20.50 della sera di oggi venerdì 8 marzo un principio di incendio si è sviluppato vicino al pronto soccorso del Policlinico di Milano in via San Barnaba. Stando a quanto riferiscono i vigili del fuoco le fiamme hanno iniziato a divamparsi in un locale adiacente alle sale della prima emergenza dove viene depositata la biancheria utilizzata dal personale sanitario. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Subito sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con i mezzi necessari hanno messo in sicurezza la zona: l'incendio per altro, non particolarmente aggressivo, è stato immediatamente spento dagli addetti del Policlinico. I vigili del fuoco hanno provveduto a ventilare il locale dai fumi e a mettere in sicurezza l'area interessata. Sono stati utilizzati due mezzi per le operazioni di soccorso con una decina di Vigili del Fuoco.