Scivola sui binari del tram a Milano e finisce contro un’auto: grave motociclista di 28 anni Un 28enne è scivolato con la sua moto mentre percorreva viale Tunisia a Milano forse a causa dei binari del tram. Il giovane ha poi impattato contro un’auto di passaggio.

Un 28enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo viale Tunisia nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 2 novembre. Il ragazzo stava girando in sella alla sua motocicletta quando è scivolato probabilmente a causa dei binari del tram bagnati dalla pioggia. Nella caduta, avrebbe poi urtato un'auto in transito. Le sue condizioni sono considerate serie.

La prima ricostruzione dell'incidente

L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 18:30 di oggi. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale intervenuti sul posto. Stando a quanto emerso finora e a quanto riportato da MilanoToday, pare che il 28enne sia scivolato da solo.

Probabilmente la pioggia che in questi giorni sta cadendo su Milano ha reso viscidi i binari del tram. Perciò, mentre il 28enne stava percorrendo con la sua motocicletta viale Tunisia, tra i Giardini Montanelli e la zona della Stazione Centrale, avrebbe perso aderenza finendo sull'asfalto. Nella caduta, però, il giovane sarebbe finito per impattare contro un'automobile che stava transitando in quel momento. Il conducente, infatti, non sarebbe riuscito a evitare l'impatto.

L'intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale

Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, sul posto sono state fatte arrivare ambulanza e automedica in codice rosso. I sanitari hanno provveduto a stabilizzare il 28enne sul posto e poi a trasportarlo d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Il motociclista è ancora ricoverato in condizioni delicate e pare abbia riportato un trauma cranico e alla schiena.