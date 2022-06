Sciopero degli aerei a Milano, disagi a Linate e Malpensa Caos negli aeroporti milanesi. Per 12 ore si fermano i lavoratori Enav del centro d’area di Milano, i dipendenti di Ita, Easyjet,Volotea, Ryanair e Air Malta. Stop di 24 ore per una fetta del personale operativo negli aeroporti Sea di Milano Linate e Milano Malpensa.

Sono almeno 230 i voli che rimarranno a terra, mercoledì 8 giugno, per lo sciopero del trasporto aereo in Italia. Oltre la metà di questi annullamenti riguarda Linate e Malpensa: per 12 ore si fermano infatti i lavoratori Enav del centro di controllo d'area di Milano, i dipendenti di Ita, Easyjet,Volotea, Ryanair e Air Malta. Stop per 24 ore anche per una fetta del personale operativo negli aeroporti Sea di Milano Linate e Milano Malpensa e di alcune compagnie aeree (Easyjet dalle 13 alle 17; Volotea, Ryanair e Air Malta dalle 10 alle 14). Si fermano anche i dipendenti di Ita Airways dalle 13 alle 17. Dalle 13 alle 17 incrocia le braccia anche il personale Enav dell'aeroporto di Bologna. Uno sciopero che inizialmente doveva prolungarsi per tutta la giornata, ma che poi è stato ridotto a 12 ore nella fascia 8/20.

I voli garantiti

Saranno comunque garantiti i voli indispensabili, secondo la normativa vigente. In aggiunta ai voli di Stato, militari, di emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso, saranno garantiti tutti i voli charter da/per le isole autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero, oppure i voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale. Dovrà essere comunque assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero. Garantiti anche tutti i voli programmati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione, e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti. Sarà garantito anche l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso, e tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo.