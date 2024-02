Il video dell’automobilista che scende dall’auto per fare a botte, ma rischia di essere travolto da un tir A Trezzano sul Naviglio (Milano) due ragazzi si sono messi a fare a botte in mezzo alla strada. Ad un certo punto dalla direzione opposta è sopraggiunto un tir che ha rischiato di travolgerli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I frame del video pubblicato da Welcome to Favelas

Due automobilisti hanno rischiato di essere travolti da un tir mentre litigavano in mezzo alla strada. È successo a Trezzano sul Naviglio, nella Città Metropolitana di Milano nella periferia ovest della città. Il video è stato girato da una terza automobilista che si trovava a bordo della sua auto in coda. Non è chiaro il motivo che ha scatenato la discussione, ma si può vedere un ragazzo inveire contro il conducente di una Hyundai e poi questo che, una volta sceso, inizia a prenderlo a pugni finendo sulla corsia opposta.

È probabile che, viste le auto ferme, la lite sia partita per una mossa giudicata imprudente da parte del conducente del suv Hyundai grigio. Questa avrebbe fatto andare su tutte le furie l'automobilista che lo precedeva che, probabilmente, lo ha accusato di aver provocato un danno alla propria vettura, magari come conseguenza di un leggero tamponamento. Questo, quindi, si è presentato di fronte al finestrino del guidatore rivolgendo in modo animato qualche parola al conducente.

Ad un certo punto, anche il secondo automobilista è sceso dalla vettura e ha iniziato a mettere le mani addosso al rivale. Tutto questo stava avvenendo mentre lungo l'altra corsia sopraggiungevano diverse auto nel senso opposto di marcia. Proprio quando i due sono arrivati al centro della carreggiata tirandosi per le giacche, è arrivato un camion che solo grazie a un gesto istintivo di uno dei due litiganti non li ha travolti.

La rissa è poi continuata con il primo automobilista finito in ginocchio con il conducente della Hyundai che lo prende a pugni in testa. Il video qui si interrompe, con la donna che ringrazia che quei due ragazzi non siano stati travolti dal camion.