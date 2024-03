Scalano la torre del campanile del Duomo di Crema a mani nude e pubblicano il video online: denunciati Alcuni giorni fa due ragazzi hanno scalato la torre campanaria della Cattedrale di Crema (Cremona) a mani nude pubblicando il video sui social. I giovani sono stati identificati e denunciati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Il campanile del Duomo di Crema (foto da Facebook)

Due ragazzi, entrambi maggiorenni, alcuni giorni fa hanno scalato il campanile della Cattedrale di Crema, in provincia di Cremona, in modo abusivo e senza alcuna corda di sicurezza. I giovani, incappucciati e vestiti di nero, hanno agito di notte sfruttando come appigli le grate delle finestre. Con una action cam hanno ripreso l'intera arrampicata e hanno diffuso il video attraverso i social. Come comunicato da Marcello Palmieri, avvocato cremasco e presidente del consiglio d'amministrazione della cattedrale, i due sono stati identificati e denunciati alle forze dell'ordine.

La scalata era iniziata a mani nude dalle inferriate poste nel retro del palazzo vescovile di piazza Duomo a Crema. Senza usare alcuna precauzione né strumentazione, sono riusciti a raggiungere la copertura della torre campanaria. Un'azione, oltre che pericolosa, illecita documentata da loro stessi e condivisa con i loro follower online.

Nel giro di pochi giorni, i due ragazzi sono stati identificati. Entrambi maggiorenni, sarebbero residenti nel territorio. Lo ha fatto sapere il presidente del consiglio d'amministrazione della cattedrale, Marcello Palmieri, che ha specificato come "a loro carico sono già stati compiuti gli adempimenti di rito".

Inoltre, uno dei due avrebbe completato una scalata simile al Torrazzo del Comune. Lo ha affermato l'ente chiesa Cattedrale, sulla base del materiale documentario raccolto. Oltre alla denuncia penale nei confronti dei due scalatori, afferma Palmieri, sarà avviato un procedimento civile "per danno di immagine nei confronti della cattedrale". Stando a quanto emerso dai sopralluoghi effettuati, i ragazzi non avrebbero causato danni materiali alle strutture.