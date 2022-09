Ritrovato il corpo di Graziano Favaro, l’uomo che si era perso nel bosco: era andato in cerca di funghi L’uomo era uscito per un’escursione con il fratello e poi si è perso: è stato ritrovato morto dal soccorso alpino. Graziano Favaro aveva 79 anni ed era residente a Mornago, comune in provincia di Varese.

A cura di Ilaria Quattrone

Sarebbe dovuta essere un'escursione tranquilla, un'uscita tra fratelli. Purtroppo però si è trasformata in una tragedia: Graziano Favaro è stato ritrovato morto nella serata di giovedì 1 settembre, in Piemonte. L'uomo, che aveva 79 anni, era residente a Mornago, comune in provincia di Varese: era partito per una gita sopra Fissimo, frazione del comune di Re, che si trova in provincia di Verbano Cusio Ossola.

Il fratello non è più riuscito a trovare il 79enne

Dalle ricostruzioni è emerso che i due, durante la passeggiata, avevano deciso di separarsi. Il fratello non è più riuscito a rintracciare il 79enne: nonostante le urla e le ricerche, non ha trovato alcuna traccia di Graziano. Non avendo con sé il cellulare, è stato complesso riuscire a individuare la localizzazione precisa. Fino all'ultimo, la sua famiglia ha sperato di poter ritrovare vivo il proprio caro. Purtroppo però non è stato così.

Il corpo individuato e riportato a valle da un elicottero

In serata infatti il soccorso alpino della Valdossola, insieme al soccorso della guardia di finanza e ai vigili del fuoco, ha ritrovato il cadavere. Il corpo è stato poi recuperato e riportato a valle da un elicottero partito da Malpensa e riconsegnata così alla famiglia che potrà organizzare il funerale.

Non è ancora stato resa nota la dinamica dell'incidente: non è chiaro se si sia trattato di un malore o di una distrazione fatale. Non è il primo incidente che capita in questo periodo tra i cercatori di funghi: per questo motivo, il soccorso alpino raccomanda spesso attenzione quando si decide di intraprendere un'escursione simile.