Riceve oltre 900 multe e deve 92mila euro al Comune di Milano: “In un giorno 400 verbali, un incubo” Un autista privato che lavora a Milano ha preso 959 multe per essere entrato nelle zone a traffico limitato sprovvisto di pass: si era dimenticato di rinnovarlo. “Nessuno mi ha ricordato della scadenza del pass, come succede in altri grandi comuni” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Multato da record. "Ho raccolto ben 959 verbali dal Comune di Milano, per un totale di 92mila euro. Come faccio a pagare adesso? È impossibile, ho anche una famiglia con un bambino piccolo". Sono le parole di Luciano, autista NCC nel capoluogo lombardo che ha scontato assai cara la dimenticanza di rinnovare il suo pass lavorativo per poter accedere a Area C, zone a traffico limitato e corsie preferenziali della città.

"Ho scordato di mandare la mail di rinnovo, e non mi hanno dato neanche la possibilità di risanare la dimenticanza", ha raccontato l'uomo, 53 anni, in diretta a Mattino Cinque su Canale 5. "Così dopo quattro mesi, all'improvviso, sono iniziati ad arrivare a casa blocchi di multe, pacchi e pacchi interi. Sono stato un'ora a firmare con il postino, avrò messo 400 firme in pochissime ore".

Una raffica di verbali, mentre il postino continua a suonare al citofono di casa per consegnare la pila di raccomandate. "Continuavano ad arrivare fogli, ci abbiamo messo ore ad aprire tutte le buste. Del resto, senza pass, la telecamera ha registrato tantissimi passaggi: fa parte del mio lavoro passare sulle corsie preferenziali, ogni giorno lo farò una trentina di volte".

E così, oggi, il conto è più salato che mai. "La mia è una dimenticanza, d'accordo. Ma io in passato ho ricevuto mail dal Comune di Genova o di Brescia, dove ho abitato o lavorato tempo fa, che ancora mi ricordavano la scadenza del pass per residenti: perché a Milano non succede?", si sfoga l'autista. "Perché il sistema automatico non invia una semplice mail per avvisare della scadenza di un pass?".