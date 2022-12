Rapina una farmacia ma dimentica sul bancone la ricetta medica Un rapinatore di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri di Corsico, in provincia di Milano, dopo aver derubato una farmacia. Ad incastrarlo, la ricetta medica abbandonata sul bancone dell’esercizio con i dati sensibili della moglie.

A cura di Fabrizio Capecelatro

È entrato in farmacia camuffato e con il volto coperto per mettere a segno una rapina ma, prima di andarsene con la refurtiva, ha scordato la ricetta prescritta dal medico con tanto di nome, cognome e codice fiscale della moglie. Un goffo rapinatore di 57 anni, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri di Corsico, allarmati dai titolari dell'esercizio subito dopo il crimine.

Rapinatore dimentica la ricetta in farmacia, arrestato

Secondo quanto comunicato dall'Arma, tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 2 dicembre. Il malvivente è entrato nella farmacia con un berretto nero, gli occhiali scuri e la mascherina per non essere riconosciuto. Dopo aver atteso che la coda di persone defluisse, si è presentato al bancone porgendo la ricetta per distrarre la farmacista. Mentre la professionista era intenta a leggere la prescrizione medica, l'uomo ha estratto un coltello minacciandola. La farmacista, presa dal panico, ha consegnato l'intero incasso della giornata fino a quel momento al 57enne. Il rapinatore, una volta intascati i contanti, si è dato alla fuga, dimenticandosi però della ricetta consegnata poco prima alla dottoressa. Una volta uscito dall'esercizio, la farmacista ha allertato i Carabinieri che si sono precipitati sul posto raccogliendo la sua testimonianza e quella degli altri presenti.

La prescrizione medica era intestata alla moglie

I militari, poi, hanno visionato le immagini registrate dalla telecamere di videosorveglianza interne. Successivamente, hanno incrociato i dati sensibili letti sulla ricetta medica dimenticata che sono risultati essere della moglie del rapinatore. Accertata la veridicità anagrafica, i carabinieri si sono messi sulle tracce del 57enne, trovato all'interno della sua abitazione. Qui, i militari hanno rinvenuto i vestiti utilizzati durante la rapina e il coltello con cui l'uomo ha minacciato la farmacista. L'uomo, arrestato, è stato accompagnato al carcere di San Vittore. La refurtiva, poi, è stata riconsegnata alla farmacia.