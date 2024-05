video suggerito

Rapina con sparatoria a Milano, feriti un barista e la figlia mentre uscivano dal negozio con i gratta e vinci Padre e figlia uscivano dal loro bar in via Baroni, quartiere Gratosoglio, con i gratta e vinci in mano: feriti di striscio a fianco e coscia, sono stati ricoverati all’ospedale Humanitas. Ancora ricercato dalla polizia l’aggressore armato di pistola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Attimi di terrore davanti a un bar del Gratosoglio. Qui ieri sera sabato 5 maggio padre e figlia, 67 e 31 anni, sono stati feriti da alcuni colpi di pistola sparati in strada, e diretti verso di loro: in quel momento uscivano dal loro bar in via Baroni, quartiere Chiesa Rossa, portando fuori i pacchetti di gratta e vinci. I due, colpiti di striscio, sono stati portati in codice giallo all'ospedale Humanitas di Rozzano per le ferite al fianco e alla coscia: fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita.

Stando alle prime informazioni, l'aggressore si sarebbe avvicinato ai due intorno alle 20.30 e avrebbe strappato di mano il sacchetto dei gratta e vinci al titolare 67enne. In seguito, avrebbe estratto una pistola e avrebbe sparato in direzione di padre e figlia, per poi darsela a gambe e sparire nel nulla.

Sull'accaduto, adesso, indagano così gli agenti della Questura, che dopo aver raccolto la testimonianza della ragazza e dell'uomo hanno avviato gli accertamenti investigativi per ricostruire con esattezza la sequenza dell'accaduto, e risalire quindi all'aggressore armato di pistola, ancora in fuga.