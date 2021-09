Rapimento Eitan, presentata in tribunale a Tel Aviv istanza per il rientro in Italia È stata presentata un’istanza in tribunale a Tel Aviv per il rientro in Italia del piccolo Eitan, il bambino di 6 anni unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone e portato sabato pomeriggio in Israele dal nonno materno all’insaputa degli zii paterni, i tutori legali del piccolo come disposto dalla Procura di Pavia.

Per il governo israeliano Eitan deve tornare in Italia

In campo per risolvere la delicata situazione sono scesi anche i rispettivi governi: il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha fatto sapere di essere pronto a intervenire e che sta facendo accertamenti sull'accaduto. Dall'altra parte il governo israeliano ha incaricato alcuni consulenti legali a occuparsi del caso. In un loro primo documento si sono espressi a favore della famiglia paterna: il piccolo deve tornare in Italia. Per i consulenti il gesto del nonno materno ha violato la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori: una legge adottata anche da Israele nel 1991. L'udienze del 22 settembre potrà portare a una decisione. Intanto ora i legali della famiglia in Israele hanno fatto sapere che Eitan sta bene, che si è sottoposto a degli accertamenti medici perché stando a quanto precisato dalla famiglia materna: "Le sue condizioni erano preoccupanti". A preoccupare gli zii paterni invece è il passato del nonno materno: è stato condannato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie.