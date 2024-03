Ragazzo di 15 anni accoltellato alla testa e al torace in strada: arrestati un coetaneo e un 18enne Un ragazzo di 15 anni e uno di 18 anni sono stati fermati dai carabinieri perché ritenuti responsabili dell’aggressione a un 15enne a Cormano nella notte: la vittima è stata accoltellata alla testa e al torace. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

(Archivio)

Un ragazzo di 15 anni è stato colpito più volte con un coltello al termine di una lite in strada scoppiata con un coetaneo. La vittima è stata colpita alla testa e al torace per poi essere abbandonato sanguinante sul luogo dell'aggressione, ovvero in via Colombo a Cormano: soccorsa forse da alcuni passanti è stata poi portata dai sanitari del 118 all'ospedale Niguarda dove si trova ancora in prognosi riservata. Non è però in pericolo di vita. I Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, a conclusione di serrati accertamenti, hanno fermato i due responsabili: ovvero un ragazzino italiano di 15 anni e un 18enne marocchino.

Si sta cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto: al momento si sa che tra i due 15enni era scoppiato un litigio in strada a Cormano, alle porte di Milano, per futili motivi. A un certo punto tra i due è iniziata una colluttazione conclusa quando il 18enne avrebbe ceduto al 15enne un coltello: questo poi ha colpito il coetaneo più volte alla teste e al torace.

Ora i carabinieri hanno posto sotto sequestro il coltello a serramanico utilizzato per l'aggressione. I due fermati si trovano al carcere minorile Baccaria di Milano e al carcere San Vittore sempre del capoluogo lombardo.