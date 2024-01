Quando finisce l’ondata di freddo artico a Milano, in arrivo il caldo con temperature sopra i 15 gradi L’ondata di gelo artica su Milano con temperature sotto lo zero durerà ancora qualche giorno. Come spiega a Fanpage.it Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, dal 24-25 gennaio con l’arrivo sull’Italia dell’anticiclone dal Nord Africa ci saranno giornate in cui i termometri toccheranno quota 15 gradi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Intervista a Flavio Galbiati Meteorologo Meteo Expert

A cura di Enrico Spaccini

L'inverno sembra già arrivato alla fine e siamo ancora a gennaio. Le temperature rigide di questi giorni, che a Milano e in Lombardia hanno fatto scendere i termometri sotto zero, sembrano destinate a diventare un ricordo già da mercoledì 24. Come spiega a Fanpage.it il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati, è in arrivo l'alta pressione accompagnata da una massa anomale d'aria tiepida dal Nord Africa: "È tipica dell'estate e anche se, chiaramente, non ha quelle temperature, porta un'anomalia anche di 8-10 gradi".

Quanto dureranno ancora le temperature invernali a Milano e in Lombardia

Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert

Lo scorso weekend, tra il 19 e il 21 gennaio, è stato caratterizzato da temperature che in alcuni casi sono scese sotto la media stagionale. Già a partire da oggi, a Milano le massime hanno raggiunto i 6-7 gradi e da domani sono destinate a rialzarsi. Tra mercoledì e giovedì, infine, si arriverà a superare i 15 gradi di massima e sarà una quota che rimarrà pressoché invariata fino a fine mese.

"Il freddo è stato temporaneo", commenta Galbiati, "perché la tendenza è quella di avere inverni sempre più brevi, con temperature elevate e bassa possibilità di neve in pianura". Si passerà, dunque, nel giro di un paio di giorni da valori sotto lo zero a un caldo quasi primaverile.

Le temperature si alzeranno fino a 10 gradi oltre la media stagionale

"Questa anomalia, che si sta accentuando un po' in tutte le stagioni, ha l'effetto di allontanare le perturbazioni", continua il meteorologo, "ci protegge e questo influirà notevolmente sulle precipitazioni e sulle nevicate". Le anomalie si avvertiranno soprattutto nelle zone montuose e saranno anche di 10 gradi. "In pianura può esserci un po' di inversione termica di notte", afferma Galbiati, "mentre lo zero termico si stabilizzerà intorno ai 3mila metri".

Si tratta di una quota molto alta che porterà, quindi, sofferenza per i ghiacciai e alla fusione della poca neve che è caduta in questa stagione sulle montagne. "L'alta pressione porterà stabilità e quindi fino a fine settimana è difficile che possano verificarsi cambiamenti e precipitazioni intense", conclude Galbiati.