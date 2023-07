Prende a bastonate un amico che fa alcune battute sessiste: è in coma Un uomo ha aggredito con un bastone un suo amico che avrebbe pronunciato alcune frasi razziste e sessiste: la vittima è ricoverata in gravissime condizioni. L’aggressore è in carcere.

A cura di Ilaria Quattrone

A Campitello (Mantova), nella giornata di sabato 22 luglio, un uomo ha aggredito un amico per alcune presunte frasi sessiste. A darne notizia è il quotidiano La Gazzetta di Mantova. La vittima è finita in coma e le sue condizioni di salute sono gravissime. Il responsabile, invece, è stato arrestato. Adesso dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio.

La dinamica

I due si sono ritrovati insieme ad altri sei amici in una abitazione in campagna. Avrebbero dovuto passare una giornata tranquilla tra chiacchiere e carne alla griglia. A un certo punto, uno dei partecipanti – un uomo di 47 anni, residente a Parma – avrebbe detto alcune frasi sessiste. Sembrerebbe infatti che abbia affermato: "Secondo me, qui siete tutti gay".

L'aggressore avrebbe iniziato a pretendere le scuse, ma la vittima avrebbe continuato a dire frasi simili. In serata il 43enne, che è anche il proprietario di casa, avrebbe preso un bastone in giardino (un ramo di un albero) e avrebbe iniziato a colpire l'amico in testa: quest'ultimo sarebbe caduto a terra e avrebbe perso i sensi, Avrebbe infatti riportato ferite molto gravi.

Leggi anche Aggredisce la moglie di fronte alla figlia minorenne: fermato

La vittima è in coma, l'aggressore è in carcere

Sono stati subito allertati i soccorsi. Il 47enne è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Poma dove è ricoverato in rianimazione: è in coma e in pericolo di vita. Il 43enne invece, residente a Viadana, è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri di Marcaria che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. L'u0mo adesso è in carcere in attesa dell'interrogatorio di convalida del fermo.