Il contagio in Lombardia sta diventando esponenziale. A dirlo è Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano, analizzando l'evoluzione della terza ondata di pandemia Covid-19 in Lombardia i microfoni di Sky Tg24.

Pregliasco: "Crescita contagio sta diventando esponenziale"

"L'Rt è in crescita – avverte il direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi – e ci sono tante persone ricoverate in terapia intensiva. A Milano città, Brescia, Cremona e Mantova l'incremento settimanale è del 30%". Dati che oggi appaiono "simili a quelli dell’inizio della seconda ondata di ottobre, con una crescita che sta diventando esponenziale", avverte Pregliasco.

Lombardia da oggi in arancione rafforzato

La Lombardia è da oggi in zona arancione rafforzato e le scuole sono chiuse in tutta la regione. Con il prossimo monitoraggio dell'Iss è possibile inoltre un passaggio in zona rossa. Sono 5.174 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. A preoccupare è anche l'aumento dei ricoverati in ospedale: i pazienti nei reparti ordinari sono 4.735 (più 190 in un giorno) e quelli in terapia intensiva sono 532.

Chiusura delle scuole "necessaria"

Inoltre Pregliasco ha aggiunto che la chiusura delle scuole scattata in Lombardia e prevista in tutta Italia nelle zone con più di 250 casi per 100mila abitanti è "necessaria" perché "purtroppo c'è una maggiore contagiosità e un coinvolgimento dei più giovani e purtroppo pure dei bimbi. Questo diventa un problema perché si facilita la catena dei contagi" e la maggiore carica virale delle varianti Covid "velocizza i contagi, quindi questo rende ogni contatto ancora più a rischio".