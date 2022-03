Pioltello, cadavere di un uomo trovato all’interno di un’azienda: indagano i carabinieri Il cadavere di un uomo è stato trovato in un’azienda a Pioltello, nell’hinterland di Milano. A scoprire il corpo il custode della ditta. Sul caso indagano i carabinieri.

A cura di Francesco Loiacono

Immagine di repertorio

Macabra scoperta nella mattinata di oggi, martedì 29 marzo, a Pioltello, nell'hinterland di Milano. Il cadavere di un uomo è stato trovato all'interno di un'azienda in via Varese, nella frazione Seggiano. A trovare il corpo senza vita sarebbe stato, stando alle prime ricostruzioni, il custode dello stabile, che ha subito chiamato i soccorsi. L'Azienda regionale emergenza urgenza ha ricevuto la segnalazione attorno alle 7 del mattino e ha inviato sul posto in codice rosso gli equipaggi di un'ambulanza e di un'automedica, allertati in codice rosso. Al loro arrivo, tuttavia, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Sul caso indagano i carabinieri: si ipotizza un decesso per cause naturali

Nell'azienda in cui è stato ritrovato il cadavere, che sarebbe una ditta che si occupa di noleggio di autobus, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pioltello. Spetterà a loro accertare la dinamica dei fatti e capire chi sia la vittima. Al momento non sono trapelate molte informazioni e le indagini proseguono in tutte le direzioni, anche se pare che quella più plausibile è che la vittima, di cui non sono state rese note al momento le generalità, sia morta per cause naturali. Non si sa ancora però al momento se si tratti di un lavoratore dell'azienda o di una persona esterna.