Picchia moglie e figli e installa telecamere in casa per controllarli: divieto di avvicinamento per un uomo I Carabinieri di Casalbuttano (Cremona) hanno sottoposto un uomo alle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento perché ha maltrattato e picchiato moglie e figli.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 marzo, i Carabinieri della Stazione di Casalbuttano (Cremona) hanno sottoposto un uomo, con precedenti, alle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. Entrambe sono state emesse dal Tribunale di Cremona. L'uomo avrebbe infatti maltrattato e picchiato moglie e figli.

Avrebbe installato in casa delle telecamere per controllare compagna e figli

A denunciare le violenze verbali e fisiche è stata proprio la donna. Ha spiegato di aver vissuto per molti anni con l'uomo. Nel 2022 ha poi deciso di separarsi e di andare a vivere in un'altra casa con i figli. L'ex avrebbe iniziato a controllare la moglie e chiamarla continuamente per indagare sui suoi spostamenti. I due sarebbero tornati a convivere. A un certo punto, avrebbe deciso di installare in casa delle telecamere per controllare la compagna e i figli.

Avrebbe iniziato a picchiare figli con calci e schiaffi

L'uomo avrebbe iniziato a ingiuriare i figli e alcune volte li avrebbe picchiati con calci, schiaffi, spintoni e tirate di capelli. Questi atteggiamenti sarebbero stati continui e ripetuti, con reazioni spropositate ed eccessive a ogni minima mancanza dei figli. La madre dei piccoli ha poi deciso di denunciare tutto ai militari. Sono state poi avviate le indagini e accertate le violenze e le aggressioni.

Per questo motivo, i carabinieri della stazione di Casalbuttano ed Uniti (Cremona) hanno poi notificato i provvedimenti cautelari imponendo all'uomo di lasciare la casa familiare: non potrà nemmeno avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie.