Picchia la compagna davanti al figlio di 8 anni e la chiude in casa: arrestato un 36enne a Bresso Doppio arresto nel Milanese. A Paderno Dugnano un 32enne è stato arrestato con l'accusa di stalking dopo essersi avvicinato alla ex: lei stava portando la figlia all'asilo.

Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Cormano (Milano) per maltrattamenti nei confronti della convivente di 38 anni. I militari sono intervenuti su diretta segnalazione al 112 a Bresso: la vittima delle violenze ha affermato di subire continue vessazioni e violenze da almeno due anni, culminati in un'aggressione durante la quale è stata percossa, minacciata e privata della possibilità di potersi allontanare da casa; il tutto alla presenza del figlio di otto anni. Il 36enne, che nel frattempo si era allontanato dall'abitazione, è stato rintracciato e condotto in carcere.

Ma non solo. I militari sono intervenuti anche in un altro caso, sempre su segnalazione al 112 da parte di una donna. Un 32enne di origini afgane è stato bloccato a Paderno Dugnano (Milano) mentre inseguiva l'ex compagna per strada, pretendendo di incontrarla: la vittima stava andando a prendere la figlia all'asilo, tra le grida e le minacce dell'uomo. È stato arrestato in flagranza dalle forze dell'ordine.