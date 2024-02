Perde il controllo del paracadute e precipita nel lago: scatta l’operazione di salvataggio Un uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale dopo essere precipitato nel lago di Como con il paracadute: subito i vigili del fuoco e areu hanno attivato l’operazione di soccorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Doveva essere una mattinata di avventura, ma si è trasformato in un incubo per un uomo di 37 anni. Oggi 13 febbraio si era lanciato con il paracadute perdendo però il controllo in fase di atterraggio: il 37enne è finito infatti nelle acque del lago di Como davanti all'altezza di Pradello, in provincia di Lecco.

Tutto è accaduto verso le 10.30 quando è scattata la chiamata ai soccorsi: i sanitari di Areu (l'Agenzia regionale emergenza urgenza) e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto in poco tempo. I soccorritori si sono tuffati in acqua e hanno raggiunto l'uomo in pochissimo tempo rimasto incastrato nei fili del paracadute. I vigili del fuoco lo hanno poi portato a riva a Pradello dove è stato affidato alle cure dei sanitari.

L’intervento è terminato poco dopo le 11 con il trasferimento dell'uomo all'ospedale Manzoni dove è arrivato in codice giallo: non sarebbe in gravi condizioni. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri: resta infatti da capire perché l'uomo ha perso il controllo del paracadute.