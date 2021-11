Pavia, a casa teneva 100 grammi di cocaina purissima dal valore di 20mila euro: arrestato spacciatore Dopo un arresto per spaccio, la Polizia di Pavia ha effettuato una perquisizione a casa di un 30enne della Repubblica Dominicana scoprendo in una scatola circa 100 grammi di cocaina purissima.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Era stato colto in flagranza dalle forze dell'ordine mentre spacciava nel centro storico di Pavia. Una perquisizione a casa ha permesso inoltre di trovare circa 100 grammi di cocaina purissima nascosta in una scatola che avrebbe fruttato circa 20mila euro sul mercato illecito.

Dopo lo spaccio in centro la perquisizione nell'abitazione dello spacciatore

La sezione antidroga della Polizia di Pavia aveva individuato l'uomo che si scambiava involucri con delle persone nel centro cittadino. Una volta fermato, dopo aver scoperto che gli involucri in questione contenevano cocaina, i poliziotti hanno quindi arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un trentenne della Repubblica Dominicana. A quel punto è scattata poi la perquisizione nel suo appartamento. Durante l'operazione è stata trovata anche un'altra scatola, contenente 4mila euro, ritenuti frutto dell'attività illecita. Tutto il materiale ritrovato in casa è stato posto sotto sequestro dagli agenti.

