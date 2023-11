Parcheggia in discesa e non tira il freno a mano: Gilberto Marzaroli muore schiacciato dal suo furgone Il 67enne Gilberto Marzaroli è morto questa mattina schiacciato dal suo furgone a Cornaleto di Formigara, in provincia di Cremona: aveva parcheggiato il mezzo in discesa e non aveva tirato il freno a mano. Il furgone si è mosso e lo ha schiacciato contro una recinzione.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia questa mattina a Cornaleto di Formigara, in provincia di Cremona. Un uomo il 67 anni è morto schiacciato dal suo furgone che aveva parcheggiato in discesa senza tirare il freno a mano.

Stando alla prima dinamica di quanto accaduto, il 67enne, Gilberto Marzaroli residente a San Bassano, era appena arrivato a casa dal figlio e aveva parcheggiato il furgone senza però accorgersi di non aver inserito la marcia e di non aver tirato il freno. Quando ha capito quello che stava accadendo ha provato a risalire sul mezzo già in movimento, senza però riuscirti: l'uomo è rimasto schiacciato tra l'autocarro e la colonna del cancello di ingresso all'abitazione.

A chiamare i soccorsi è stato proprio il figlio che si è accorto subito di quanto era accaduto. In poco tempo sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l'ambulanza e l'automedica: hanno provato a rianimare la vittima prima di tentare la corsa disperata in ospedale a Cremona. Qui l'uomo poco dopo il suo arrivo è morto. Sul luogo dell'incidente intanto sono arrivati anche i carabinieri di Crema e Castelleone che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto.

Leggi anche Finge di essere un maestro per fare supplenze in una scuola: la preside lo scopre dagli errori di ortografia

A dare la notizia è ancora il Comune di San Bassano in un post Facebook: "Tutti noi nella mattinata abbiamo appreso una terribile notizia: la morte del nostro Gilberto Marzaroli. Inutile dire che siamo increduli e profondamente addolorati per l'improvvisa perdita di una persona solare, dinamica che per molti anni ha partecipato attivamente alla vita del paese ricoprendo la carica di consigliere della Proloco di San Bassano. Alla moglie Anita, ai figli Fabio e Giada vanno le nostre sentite condoglianze. Ciao Gilbe".