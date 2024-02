Operaio resta incastrato con la mano nella pressa: è grave in ospedale Un operaio è stato trasportato in codice giallo in ospedale dopo essere rimasto ferito sul lavoro: la sua mano è rimasta schiacciata nella pressa delle tavole di legno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi venerdì 2 febbraio. Stando alle prime informazioni su quanto accaduto, attorno alle 14.30 un operaio è rimasto ferito mentre si trovava in una fabbrica in vie Delle Betulle a Novedrate, in provincia di Como. L'uomo sarebbe rimasto intrappolato con la mano in una macchina che pressa tavole di legno da incollare.

Subito i colleghi hanno lanciato l'allarme al 112 verso le 14.30. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno stabilizzato l'operaio prima di trasportarlo in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. L'operaio non si trova in pericolo di vita, ma le lesioni alla mano sarebbero gravi.