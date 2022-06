Operaio di un’azienda tessile si sente male al lavoro: muore dopo l’arrivo in ospedale Un dipendente di 61 anni di un’azienda tessile è morto poco dopo l’arrivo in ospedale: si è accasciato a terra dopo un malore mentre stava lavorando durante il turno di notte.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia nella notte in un azienda tessile di Garabiolo, in provincia di Varese. Qui un dipendente di 61 anni è morto dopo essersi accasciato a terra per un malore improvviso: tutto è accaduto poco prima delle 4 di oggi martedì 14 giugno. Subito i colleghi hanno cercato di allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i medici e paramedici del 118 anche in elisoccorso: dopo le prime cure il 61enne è stato portato via proprio in elicottero all'ospedale di Luino. Già all'arrivo in ospedale però le condizioni dell'uomo erano apparse disperate: dopo dieci minuti i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Sul luogo della tragedia si sono precipitati anche i carabinieri che ricostruiranno secondo per secondo quanto accaduto.